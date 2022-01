"Un prezzo molto alto da pagare". Omicron e malattie gravi, l'incubo di Massimo Galli: cosa ci aspetta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Maledetto Covid. Di Omicron, vaccino e pandemia si parla a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, dove ospite in collegamento spunta Massimo Galli, l'esperto dell'Ospedale Sacco di Milano. Al centro del suo ragionamento ancora l'ultima mutazione ultra-contagiosa e, soprattutto, quello che può determinare. "Omicron innanzitutto circola molto - premette solenne Galli -. E circolando molto qualche prezzo ce lo fa comunque pagare, qualche pesante prezzo in termini di malattie gravi o peggio. Quando i numeri sono molto alti, non c'è dubbio che succede, anche se si confermasse come sembra che questa variante è davvero meno impattante", rimarca. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Maledetto Covid. Di, vaccino e pandemia si parla a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, dove ospite in collegamento spunta, l'esperto dell'Ospedale Sacco di Milano. Al centro del suo ragionamento ancora l'ultima mutazione ultra-contagiosa e, soprattutto, quello che può determinare. "innanzitutto circola- premette solenne-. E circolandoqualchece lo fa comunque, qualche pesantein termini dio peggio. Quando i numeri sonoalti, non c'è dubbio che succede, anche se si confermasse come sembra che questa variante è davvero meno impattante", rimarca. ...

Advertising

La7tv : #lariachetira L'infettivologo Massimo #Galli: 'Omicron circola molto e qualche pesante prezzo ce lo fa pagare in te… - umberto_secondo : @jovinco82 @wishIwasmargot Una persona a me molto cara,mi puoi dire il prezzo che vuoi per favore? - Giusepp38421885 : @Corriere Fino a prova contraria il prezzo molto molto alto lo stiamo pagando noi europei con i prezzi energetici a… - TechCorsair : Auricolari BT molto buoni e a un prezzo assolutamente imperdibile: - N1926NA : RT @valy_s: A #lariachetirala7 , @myrtamerlino dice che UK ha “pagato un prezzo molto alto” rinunciando a chiusure e #greenpass Ovviamente…… -