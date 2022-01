Traffico Roma del 20-01-2022 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Luceverdeda Simona Cerchiara Bentrovati all’ascolto sul Raccordo Anulare aumentati gli spostamenti nel tratto Sud in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti e code tra le uscite Laurentina Appia e Lanina verso la 1 per Napolirallentato in uscita daqualche disagio sulla via trionfale sulla Cassia e sulla Tiburtina in via Tiburtina in precedenza anche un incidente vicino €1 sulla via Cristoforo Colomboattenzione un incidente possibili rallentamenti serata l’olimpico conLecce di Coppa Italia ridotta la presenza di tifosi tra il lungotevere il Foro Italico non si prevede un particolare aumento delgiornate con valori di smog alti anche oggi limitata la circolazione dei veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde ...