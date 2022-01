Scuola, Dad in una classe su cinque, ma Bianchi minimizza: a casa l’11% degli alunni (Di giovedì 20 gennaio 2022) A dieci giorni dal rientro a Scuola il ministro fornisce i numeri ufficiali: l’89% degli studenti in aula. “Giusto tornare in presenza, il grosso dei contagi durante le vacanze”. La Cgil: “Dati opachi, pronti a diffida”. I presidi: “Le nostre stime diverse, i report siano... Leggi su repubblica (Di giovedì 20 gennaio 2022) A dieci giorni dal rientro ail ministro fornisce i numeri ufficiali: l’89%studenti in aula. “Giusto tornare in presenza, il grosso dei contagi durante le vacanze”. La Cgil: “Dati opachi, pronti a diffida”. I presidi: “Le nostre stime diverse, i report siano...

Advertising

petergomezblog : Milano, la grande incertezza: classi in dad da un giorno all’altro, famiglie nel caos del doppio tampone e tracciam… - Ettore_Rosato : Sulla #scuola si è fatto allarmismo. I catastrofisti avrebbero voluto tenerla chiusa con conseguenze disastrose per… - petergomezblog : #Scuola, i presidi: “La nostra stima è che ci sia il 50% delle classi in #Dad. Ora aspettiamo i dati ufficiali”… - Rossirob3 : RT @RegioCohe: Gli alunni a scuola, in presenza e in quarantena. Fonte: Ministero dell’istruzione Pubblicato dal @Corriere #scuole #d… - La_LoreDalai : RT @la_kuzzo: Ricapitoliamo: un ragazzo, dopo un contatto con un positivo, col green pass valido può fare tutto dopo 5 giorni con tampone n… -