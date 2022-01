Roma, Veretout in crisi con Mourinho? Ci prova il Tottenham (Di giovedì 20 gennaio 2022) . Il centrocampista giallorosso fa conte a Conte e Paratici Secondo quanto riferito da Il Messaggero, Antonio Conte vorrebbe portare Jordan Veretout al Tottenham: un sacrificio che la Roma sarebbe disposta a compiere visto che il giocatore non sarebbe più nelle grazie di Mourinho. I giallorossi potrebbero poi prelevare Kamara dal Marsiglia come eventuale sostituto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) . Il centrocampista giallorosso fa conte a Conte e Paratici Secondo quanto riferito da Il Messaggero, Antonio Conte vorrebbe portare Jordanal: un sacrificio che lasarebbe disposta a compiere visto che il giocatore non sarebbe più nelle grazie di. I giallorossi potrebbero poi prelevare Kamara dal Marsiglia come eventuale sostituto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Roma, il #Tottenham ci prova per #Veretout - asromaliveit1 : Niente cessione a gennaio per #Veretout, #Bove e #Zalewski. #CalciomercatoRoma - GoalItalia : Conte vuole Veretout al Tottenham: la Roma pensa a Kamara per l'eventuale sostituzione del francese ?? - JosephSayah16 : RT @AndreaPelagatti: Dopo una lunga insistenza, #Diawara si è convinto a lasciare la #Roma. La sua scala di preferenze è grosso modo così:… - MourinhoNews77 : RT @cmdotcom: #ASRoma, #Veretout in crisi con #Mourinho e attratto da #Conte. La situazione -