Mino Raiola ricoverato, la Bild: "E' in terapia intensiva per una malattia polmonare"

Secondo la Bild, autorevole giornale tedesco, il procuratore Mino Raiola sarebbe ancora ricoverato in ospedale dopo l'operazione di otto giorni fa al San Raffaele di Milano. In particolare, le sue condizioni sarebbero delicate, visto che l'agente di giocatori forti e famosi come Ibrahimovic, Haaland, Donnarumma, De Ligt, Pogba e Verratti, sarebbe, stando a quanto riportano i media tedeschi, in terapia intensiva a causa di una malattia polmonare non legata al Covid.

