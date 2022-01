Milano, si dà fuoco pur di non essere sfrattato: grave un uomo 52enne (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si è dato fuoco perchè sfrattato dal suo appartamento. E' quanto successo questa mattina ad un uomo di 52 anni che, pur di non lasciare la sua abitazione , in via Tagliamento a Busto Garolfo, ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si è datoperchèdal suo appartamento. E' quanto successo questa mattina ad undi 52 anni che, pur di non lasciare la sua abitazione , in via Tagliamento a Busto Garolfo, ...

