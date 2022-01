Maternità surrogata e gravidanza per altri solidale: serve una legge per i diritti di tutti (Di giovedì 20 gennaio 2022) Fecondazione assistita: 10 cose da sapere guarda le foto “Una violenza a danno di donne e bambini”. È così che Matteo Salvini ha recentemente parlato della gravidanza per altri, dichiarando che “è pronta una mozione della Lega per chiedere al governo di impegnarsi per contrastare questa pratica, considerandola un vero e proprio reato da perseguire anche se commesso all’estero da cittadini italiani”. Leggi anche › Maternità surrogata. Sentenza storica a Trento: due ... Leggi su iodonna (Di giovedì 20 gennaio 2022) Fecondazione assistita: 10 cose da sapere guarda le foto “Una violenza a danno di donne e bambini”. È così che Matteo Salvini ha recentemente parlato dellaper, dichiarando che “è pronta una mozione della Lega per chiedere al governo di impegnarsi per contrastare questa pratica, considerandola un vero e proprio reato da perseguire anche se commesso all’estero da cittadini italiani”. Leggi anche ›. Sentenza storica a Trento: due ...

amoredimezzo : un altro po’ e diventeremo l’unico Paese europeo a non aver legalizzato la maternità surrogata e la fecondazione as… - chiaralalli : @RaffaCarrera Ci proteggono dalla maternità surrogata e credono ai fantasmi. Che cosa potrà mai andar male? - PostigoElena : RT @vitaepensiero: La vicenda di una bimba ucraina abbandonata dalle 'madri' svela le finzioni interessate sulla maternità surrogata: così… - theIrishApulian : @FukdizshitImout la maternita' surrogata permette di avere figli a tante persone che altrimenti non potrebbero. E'… - FukdizshitImout : Mia madre è Pro aborto e Pro libero arbitrio, ma trova la maternità surrogata un abominio. Non so cosa dire. -