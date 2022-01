LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, ecco la data d’uscita! (Di giovedì 20 gennaio 2022) Finalmente, dopo tanta attesa, è stata rivelata la data d’uscita di LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Scopriamola in questa news insieme ad alcuni dettagli di gameplay Il brand LEGO, negli anni, è diventato sempre più ampio e importante e, soprattutto in campo videoludico, è stato spesso sinonimo e garante di titoli divertenti e dall’alta qualità. Dagli eroi Marvel, ai cattivi della DC, passando per Star Wars. Questi sono alcuni dei crossover che, nel corso del tempo, hanno visto come protagonisti i mattoncini più famosi al mondo. E proprio per quanto riguarda Star Wars, uno dei titoli più attesi è stato ed è tuttora LEGO Star Wars: The ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 20 gennaio 2022) Finalmente, dopo tanta attesa, è stata rivelata lad’uscita di: The. Scopriamola in questa news insieme ad alcuni dettagli di gameplay Il brand, negli anni, è diventato sempre più ampio e importante e, soprattutto in campo videoludico, è stato spesso sinonimo e garante di titoli divertenti e dall’alta qualità. Dagli eroi Marvel, ai cattivi della DC, passando per. Questi sono alcuni dei crossover che, nel corso del tempo, hanno visto come protagonisti i mattoncini più famosi al mondo. E proprio per quanto riguarda, uno dei titoli più attesi è stato ed è tuttora: The ...

