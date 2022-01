Lazio, Tare: «Con Sarri c’è un progetto condiviso, ottimo rapporto tra noi due» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il d.s. della Lazio Tare ha parlato del suo rapporto con l’allenatore biancoceleste Sarri Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, a La Repubblica ha parlato del suo rapporto con l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri. LE PAROLE – ««l concetto che volevo esprimere era molto semplice: con Sarri c’è un progetto condiviso e lo dimostrano anche le sue dichiarazioni, correttissime, dopo la partita con l’Udinese. Il mister sa che, se riusciremo a sbloccare l’indice di liquidità e ci saranno le giuste condizioni, si potrà fare qualche operazione per migliorare la squadra in base alle sue indicazioni e la società ne sarebbe felice. Altrimenti siamo d’accordo per una serie d’innesti in estate per ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il d.s. dellaha parlato del suocon l’allenatore biancocelesteIgli, direttore sportivo della, a La Repubblica ha parlato del suocon l’allenatore biancoceleste Maurizio. LE PAROLE – ««l concetto che volevo esprimere era molto semplice: conc’è une lo dimostrano anche le sue dichiarazioni, correttissime, dopo la partita con l’Udinese. Il mister sa che, se riusciremo a sbloccare l’indice di liquidità e ci saranno le giuste condizioni, si potrà fare qualche operazione per migliorare la squadra in base alle sue indicazioni e la società ne sarebbe felice. Altrimenti siamo d’accordo per una serie d’innesti in estate per ...

Advertising

chimentimattia : RT @francesca_turco: Quindi #Tare su #Repubblica, il 20 gennaio, ci spiega che il rapporto con #Sarri è ottimo, che la #Lazio ha il #mercat… - EEagle00 : #Tare che chiede rispetto fa già ridere dal principio. Sig. Tare perché non ci racconta a tutti come lei tratta i r… - nashtag_ : RT @Alex_Piace: Intervista perfetta No Muriqi, no vavro, no Durmisi, nessuna domanda sugli errori del mercato della #Lazio Solo un assist… - nashtag_ : RT @francesca_turco: Quindi #Tare su #Repubblica, il 20 gennaio, ci spiega che il rapporto con #Sarri è ottimo, che la #Lazio ha il #mercat… - McmLeonardo : @francesca_turco Lazio Bologna: no Tare Day. Cori e striscioni per 90 minuti, della partita sti cazzi. Iniziamo a far girare la voce -