Galeazzi | pazienti senza green pass respinti? “I non vaccinati sono soggetti fragili” | parla Pregliasco

Roma, 20 gen – In due articoli precedenti, abbiamo riportato le testimonianze rese alla trasmissione televisiva Fuori dal coro da due pazienti respinti dall'Istituto ortopedico Galeazzi, perché non erano in possesso del super green pass, e successivamente il comunicato della direzione sanitaria dell'ospedale milanese. Visto che la vicenda aveva ancora dei punti fumosi, abbiamo raggiunto telefonicamente il professor Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario del Galeazzi e firmatario della circolare interna che ha imposto delle limitazioni agli attuali ricoveri. Professor Pregliasco, abbiamo già contattato l'ufficio stampa del Galeazzi, il quale ci ha inoltrato il vostro comunicato. Volevamo però chiedere a lei ulteriori ...

