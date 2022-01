Coppa Italia 2021 2022 | quarti di finale | programma | calendario | date | orari e tv

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Tutto pronto per ididi. Archiviati gli ottavi, spazio al prossimo turno con sfide da brividi e da non perdere. Il Napoli è la caduta di lusso agli ottavi. Atalanta-Fiorentina il primo quarto, poi Inter-Roma e Milan-Lazio (stesso lato tabellone sull’asse Milano-Roma). Ostacolo Sassuolo per la Juventus. Lapotrà essere seguita in diretta tv esclusiva sui canali Mediaset. Martedì 8, mercoledì 9 o giovedì 10 febbraioo da definire, Atalanta-Fiorentinao da definire, Inter-Romao da definire, Juventus-Sassuoloo da definire, Milan-Lazio SportFace.

Inter : ?? | RANOCCHIA Gol straordinario al 91' del difensore: 'Gruppo solido, lo dimostriamo ogni volta' ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT Coppa Italia, i nerazzurri vincono 3-2: segna Sanchez, poi Ranocchia in semirovesciata regala i… - OfficialASRoma : Stasera inizia la nostra Coppa Italia ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma #RomaLecce - dolce_e_viola : RT @IFTVofficial: The Coppa Italia Quarter-Finals are SET! ?????? - Corriere : Coppa Italia, Roma-Lecce 3-1: Mourinho ai quarti contro l’Inter -

Ancora qualche giorno di attesa prima del possibile via libera. È la richiesta alla Sampdoria da parte dell' Inter che prende tempo per Stefano Sensi . Il centrocampista, decisivo incontro l'Empoli, già giovedì era atteso in Liguria per le visite mediche. Tuttavia la rete ine, soprattutto, l'infortunio di Correa hanno cambiato le carte in tavola. L'Inter ......la versione audio dell'articolo Josè Mourinho ha parlato al termine del match tra la sua Roma e il Lecce tracciando anche un bilancio della stagione sin qui La vittoria sul Lecce innon ...Con la vittoria per 3-1 contro il Lecce all'Olimpico, la Roma di Josè Mourinho si è guadagnata i quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter. Una partita che, ovviamente, non può essere come le ...All’Olimpico la Roma di José Mourinho batte il Lecce per 3-1 e accede ai quarti di finale di Coppa Italia. Gara in salita per i giallorossi che al 13' subiscono il vantaggio degli ospiti che vanno in ...