Calciomercato Genoa: per Solbakken è duello con il Verona (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Calciomercato del Genoa non conosce sosta: nel mirino del Grifone c'è adesso anche l'attaccante norvegese Solbakken Non c'è dubbio che il Calciomercato del Genoa è e sarà un tourbillon negli ultimi giorni di mercato. In via di definizione gli arrivi di Piccoli e Amiri, mentre l'ultimo tentativo per Miranchuk è andato ancora a vuoti. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, nel mirino ci sarebbe ora il norvegese Solbakken, stellina del Bodoe/Glimt che i tifosi romanisti ben ricorderanno. Sul giocatore c'è anche il Verona che però reputa troppo elevato il prezzo di 5 milioni di Euro vista la scadenza di contratto nel prossimo dicembre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Sensi, l'Inter chiede ancora tempo alla Sampdoria. Le news di calciomercato Il centrocampista ha giocato finora 195 minuti in 12 partite (la media di 16 minuti per ogni match), disputando solo una partita da titolare lo scorso 21 agosto, in campionato, contro il Genoa. '...

Genoa, Blessin: 'Vi racconto il mio calcio di pressing e mentalità' 1 Alexander Blessin , nuovo allenatore del Genoa , parla a Sky : 'Il mio calcio è ad alta velocità, fatto di pressing e mentalità. Il Genoa per me significa tradizione, è un grande club, 9 volte campione d'Italia e con tifosi pazzeschi e questo lo rende fantastico. Come si esce da questa situazione di classifica? Tutti insieme, per ...

Genoa: la fomula per Amiri Calciomercato.com Calciomercato Juve, sempre più concorrenti per Zakaria Secondo quanto riferito da Sportitalia, infatti, sul centrocampista in scadenza di contratto col Borussia Monchengladbach che da tempo è nel mirino della Juve ci sarebbero anche la Roma, il Barcellona ...

Genoa, la Gazzetta: “Il modulo e le idee di Blessin: 3-5-2, gli esterni e… zero sonno” Che impatto potrà avere Alexander Blessin sul nuovo Genoa? La sorpresa è stata grande, l’allievo di Rangnick si prende i rossoblù. E La Gazzetta dello Sport lo riassume così: “Il nuovo allenatore del ...

