Britt Baker | “Jade Cargill è una megastar | sta spaccando di brutto”

La campionessa mondiale della AEW Britt Baker è stata recentemente ospite dello show My Mom's Basement with Robbie Fox, dove ha discusso della nuova TBS Champion Jade Cargill. Cargill ha vinto il titolo secondario della divisione femminile AEW durante la puntata di Dynamite del 5 gennaio, sconfiggendo Ruby Soho. La vittoria del TBS Championship "Jade che vince il titolo TBS è una cosa enorme. È una vera megastar quando esce da dietro le quinte, è come se esigesse la tua attenzione. Averla come campionessa è davvero fico. È una rockstar", ha detto Britt. L'assenza di esperienza "È nuova al mondo del wrestling, e sta spaccando di brutto. Sta davvero facendo scintille. La elogio così tanto perché so ...

