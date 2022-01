Baby Gang e Neima Ezza, i rapper arrestati per quattro rapine. Il giudice: “Pericolosi, comandano un gruppo criminale. Hanno una particolare spregiudicatezza” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Amine Ez Zaaraoui, meglio noto con il nome d’arte di Neima Ezza, ha “la personalità di chi assume un ruolo di comando nel gruppo criminale“, mentre Zaccaria Mouhib, anche lui 20 anni e molto noto nel mondo del rap giovanile come Baby Gang, ha un “profilo di Pericolosità sociale” anche perché ha usato “un’arma” e “minacce gravi”. Così scrive il gip di Milano Manuela Scudieri nell’ordinanza di custodia cautelare a carico dei due giovani rapper accusati di una serie di rapine nell’inchiesta dei carabinieri e del pm Leonardo Lesti, che oggi ha portato a tre arresti. I due sono stati fermati da polizia e carabinieri: Neima Ezza è al momento ai domiciliari, mentre Baby Gang ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Amine Ez Zaaraoui, meglio noto con il nome d’arte di, ha “la personalità di chi assume un ruolo di comando nel“, mentre Zaccaria Mouhib, anche lui 20 anni e molto noto nel mondo del rap giovanile come, ha un “profilo dità sociale” anche perché ha usato “un’arma” e “minacce gravi”. Così scrive il gip di Milano Manuela Scudieri nell’ordinanza di custodia cautelare a carico dei due giovaniaccusati di una serie dinell’inchiesta dei carabinieri e del pm Leonardo Lesti, che oggi ha portato a tre arresti. I due sono stati fermati da polizia e carabinieri:è al momento ai domiciliari, mentre...

