“Affari tuoi” torna in onda su Rai 1, chi sarà il conduttore? Sorpresa dell’ultimo minuto (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il game show “Affari tuori” torna in onda su Rai 1, sapete chi sarà il conduttore? Sorpresa all’ultimo minuto: ecco cos’è successo Tutto pronto per il ritorno in onda di uno dei programmi di maggior successo della rete pubblica. Il game show finalmente ritorna nei palinsesti televisivi. Il programma andrà in onda in prima serata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il game show “tuori”insu Rai 1, sapete chiilall’ultimo: ecco cos’è successo Tutto pronto per il ritorno indi uno dei programmi di maggior successo della rete pubblica. Il game show finalmente rinei palinsesti televisivi. Il programma andrà inin prima serata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

FraSRo1 : @Adnkronos Ma gli avete spiegato che non si trova a giocare ad 'Affari tuoi' sulla Rai? - Lucavalli811 : @MicheleTersite @luisa1270 @SIandolo @strange_days_82 Per quanto riguarda la legge Lorenzin ho già ripetuto fin tro… - Debora92992943 : @LaSambruna @mow_mag Ti stai arrampicando sugli specchi. Nel tuo articolo non hai scritto niente del genere, hai fa… - hesoulmatex : Ma stai a spettegolare e fatti gli affari tuoi invece di vedere cosa fanno gli altri #gfvip - gianlucawho : @amueblaeltunel in alcuni hotel te la danno su richiesta e ti fanno firmare un modulo in cui dichiari che se ti fai… -