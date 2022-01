Scuola, Bianchi: “93,4% delle classi in presenza” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Più di 9 classi su 10 in presenza a Scuola in Italia nonostante l’emergenza covid. “Abbiamo un grado di copertura dell’82,1% su 374.740 classi. Ad oggi alle 12 abbiamo il 93,4% delle classi in presenza, di cui 13,1% con attività integrata per singoli studenti a distanza. classi totalmente a distanza sono il 6,6%”, è la fotografia presentata dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi nel corso dell’audizione in Commissione Cultura alla Camera sull’organizzazione delle attività scolastiche nell’attuale contesto di pandemia di Covid-19. “Gli alunni in presenza sono l’88,4%. Per l’infanzia il numero degli alunni positivi o in quarantena è il 9%, e quindi quelli in presenza sono il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Più di 9su 10 inin Italia nonostante l’emergenza covid. “Abbiamo un grado di copertura dell’82,1% su 374.740. Ad oggi alle 12 abbiamo il 93,4%in, di cui 13,1% con attività integrata per singoli studenti a distanza.totalmente a distanza sono il 6,6%”, è la fotografia presentata dal ministro dell’Istruzione Patrizionel corso dell’audizione in Commissione Cultura alla Camera sull’organizzazioneattività scolastiche nell’attuale contesto di pandemia di Covid-19. “Gli alunni insono l’88,4%. Per l’infanzia il numero degli alunni positivi o in quarantena è il 9%, e quindi quelli insono il ...

