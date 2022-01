Sassoli | post d’odio no vax | denunciato autore

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Una denuncia per i messaggi, inspirati da teorie complottiste ‘no vax’, secondo le quali Davidsarebbe morto a causa del vaccino. Nell’ambito del monitoraggio informativo della rete internet effettuato dalla Poliziaale e delle Comunicazioni a seguito della notizia della scomparsa del presidente dell’Europarlamento, su diversi canali Telegram, profili Facebook e Twitter (con l’hashtag #nessunacorrelazione), ha riscontrato la pubblicazione di numerosidel genere. Tra i vari messaggi, che hanno acquisito il carattere della ‘viralità’ per il contenuto particolarmente sprezzante e lesivo della memoria del defunto presidente del Parlamento europeo, ripreso anche dai principali organi di stampa, era emerso uno che affermava ‘Ogni tanto una buonissima notizia. Se ne va mr. ‘Il green pass non è ...

Advertising

Adnkronos : Post #novax d’odio contro David #Sassoli, denunciato l’autore. #covid - Adnkronos : Fake news su morte #DavidSassoli, verifiche Postale su post #NoVax. #notizie - Italian : Post offensivo su Sassoli, denunciato un 40enne - Agenzia_Ansa : Post offensivo su Sassoli, denunciato un 40enne. E' residente nel Napoletano, individuato dalla polizia postale… - iosonocarrara : RT @agorarai: Il #moviolone apre con due importanti aggiornamenti: è stato denunciato l'autore di post molto gravi contro David Sassoli. E… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli post

... Davide, comparsi in Rete dopo la sua morte. L'uomo in passato è già stato denunciato per inosservanza delle misure sanitarie in materia di Covid.7.55odio su, denunciato autore Nell'ambito del monitoraggio del web effettuato dalla Polizia postale a seguito della scomparsa del presidente dell'Europarlamento David, su diversi ...Con totale mancanza di buon gusto, i no vax sostengono che David Sassoli sarebbe morto a causa del vaccino. La notizia nell’articolo.È stato identificato e denunciato uno degli autori dei post offensivi contro David Sassoli: è un 40enne del Napoletano, gestore di un canale ...