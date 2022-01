Reddito di cittadinanza, doppio pagamento a febbraio 2022: importo e data bonifico (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Reddito di cittadinanza. Il doppio pagamento è confermato anche nei prossimi mesi a venire, come accaduto già in precedenza. Infatti, da qualche tempo ormai, sull’apposita carta del RdC di Poste Italiane si verificano ben due pagamenti: uno riferito all’assegno unico temporaneo, l’altro, invece, per la quota di integrazione familiare. Leggi anche: Reddito di cittadinanza, dal 1 febbraio 2022 serve il Green Pass: ecco perchè e come funziona doppio pagamento per Reddito di cittadinanza Quest’ultima una quota riconosciuta a titolo dello stesso Reddito di cittadinanza. Di fatto, nei primi tempi si pensava che l’assegno unico temporaneo sarebbe stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 gennaio 2022)di. Ilè confermato anche nei prossimi mesi a venire, come accaduto già in precedenza. Infatti, da qualche tempo ormai, sull’apposita carta del RdC di Poste Italiane si verificano ben due pagamenti: uno riferito all’assegno unico temporaneo, l’altro, invece, per la quota di integrazione familiare. Leggi anche:di, dal 1serve il Green Pass: ecco perchè e come funzionaperdiQuest’ultima una quota riconosciuta a titolo dello stessodi. Di fatto, nei primi tempi si pensava che l’assegno unico temporaneo sarebbe stato ...

Advertising

sbonaccini : Un importante accordo, primo in Italia, che permetterà a chi percepisce il Reddito di Cittadinanza di partecipare e… - fattoquotidiano : Reggio Emilia, percettori del reddito di cittadinanza saranno impiegati negli hub vaccinali per aiutare la campagna - M5S_Camera : Il M5S ha introdotto freschezza in politica e idee innovative. A volte abbiamo dovuto mediare, ma senza di noi non… - giampieroingle : @erretti42 Sallusti se non lo facesse, il giorno dopo sarebbe licenziato, di conseguenza,farebbe la domanda per il… - Tluigi15 : RT @GiovanniCagnol1: alcune realizzazioni REALI dei 5s - reddito cittadinanza - traffico influenze - cash back - banco a rotelle - arcuri -… -