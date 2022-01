Quirinale, Conte: “Sì a confronto, via candidatura Berlusconi” – Video (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Siamo pronti ad un’azione forte, ad un confronto ampio e condiviso. Ovviamente andranno rimosse dal tavolo le candidature di parte, a cominciare da quella di Berlusconi”. Giuseppe Conte, leader del M5S, si esprime così dopo l’incontro con Enrico Letta e Roberto Speranza in vista dell’elezione del presidente della Repubblica. (immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Siamo pronti ad un’azione forte, ad unampio e condiviso. Ovviamente andranno rimosse dal tavolo le candidature di parte, a cominciare da quella di”. Giuseppe, leader del M5S, si esprime così dopo l’incontro con Enrico Letta e Roberto Speranza in vista dell’elezione del presidente della Repubblica. (immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera.

