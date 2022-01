Patto Stabilità, riparte la battaglia tra falchi e colombe (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’Europa che durante la pandemia ha saputo mostrarsi unita e capace di rispondere con prontezza alla crisi, potrebbe incartarsi sulla riforma del Patto di Stabilità. Proprio in scia ai cambiamenti provocati dalla crisi severa in atto, sono in tanti a chiederne una rivisitazione in chiave più soft, ma prima c’è da aggirare il pressing di chi spinge, invece, per restare sulla strada del rigore. Patto Stabilità, sulla riforma l’ombra del falco Insomma, ci risiamo: è ufficialmente ripartita la guerra tra falchi e colombe. Al suo debutto all’Eurogruppo, il neo Ministro tedesco delle Finanze Lindner- ha subito voluto fissare il perimetro in chiave più rigorista. “Ora è il momento di ricostruire i margini di bilancio – ha detto – dobbiamo essere resilienti e sono molto favorevole alla ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’Europa che durante la pandemia ha saputo mostrarsi unita e capace di rispondere con prontezza alla crisi, potrebbe incartarsi sulla riforma deldi. Proprio in scia ai cambiamenti provocati dalla crisi severa in atto, sono in tanti a chiederne una rivisitazione in chiave più soft, ma prima c’è da aggirare il pressing di chi spinge, invece, per restare sulla strada del rigore., sulla riforma l’ombra del falco Insomma, ci risiamo: è ufficialmente ripartita la guerra tra. Al suo debutto all’Eurogruppo, il neo Ministro tedesco delle Finanze Lindner- ha subito voluto fissare il perimetro in chiave più rigorista. “Ora è il momento di ricostruire i margini di bilancio – ha detto – dobbiamo essere resilienti e sono molto favorevole alla ...

