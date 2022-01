Papa Francesco riceve i genitori di Antonella e Lorena, le due sorelle morte in un incidente (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Papa Francesco, dopo l’udienza generale del mercoledì, ha personalmente ricevuto la famiglia di Antonella e Lorena Flores Chevez. Il padre delle due sorelle ha ringraziato il pontefice per questo gesto di estremo valore che ha dato all’uomo la forza e la speranza per andare avanti. Oggi 19 Gennaio è, infatti, il primo mese dalla perdita delle due ragazze e una messa si terrà a partire dalle ore 18:00. Roma: «Non le sento da giorni», la Polizia trova le due sorelle morte nell’appartamento Antonella e Lorena: chi erano Sono nate e cresciute a Centocelle le due sorelle Chavez di 19 e 23 anni. Erano stimate e rispettate da tutto il quartiere per il loro comportamento sempre educato e cortese e per la loro carriera ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 gennaio 2022), dopo l’udienza generale del mercoledì, ha personalmente ricevuto la famiglia diFlores Chevez. Il padre delle dueha ringraziato il pontefice per questo gesto di estremo valore che ha dato all’uomo la forza e la speranza per andare avanti. Oggi 19 Gennaio è, infatti, il primo mese dalla perdita delle due ragazze e una messa si terrà a partire dalle ore 18:00. Roma: «Non le sento da giorni», la Polizia trova le duenell’appartamento: chi erano Sono nate e cresciute a Centocelle le dueChavez di 19 e 23 anni. Erano stimate e rispettate da tutto il quartiere per il loro comportamento sempre educato e cortese e per la loro carriera ...

