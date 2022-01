Advertising

sulsitodisimone : Minacce su Telegram al virologo Fabrizio Pregliasco - Agenzia_Italia : Nel gruppo 'Basta dittatura - proteste' sono stati diffusi dati sensibili del direttore sanitario del Galeazzi di M… - doctorhoover : RT @fanpage: Ancora minacce via Telegram al virologo Fabrizio #Pregliasco - fanpage : Ancora minacce via Telegram al virologo Fabrizio #Pregliasco - infoitinterno : Covid: minacce su Telegram al virologo Pregliasco: 'Nel mirino perché chiedo cautela' -

Ultime Notizie dalla rete : Minacce Telegram

... ma nelle scorse ore è arrivata la prima svolta sul caso Viola: il foglio con leè stato ... Pullulano su Whatsapp egruppi in cui fioccano proposte per andare contro le norme. A partire ...Genova - Ancorasuper l'infettivologo Matteo Bassetti , direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. A prendere di mira il medico, da mesi finito nel mirino per la ...Nel gruppo 'Basta dittatura - proteste' sono stati diffusi dati sensibili del direttore sanitario del Galeazzi di Milano. Nello stesso gruppo era già stato preso di mira l'infettivologo Bassetti e il ...Proteste che hanno condiviso i suoi dati sensibili nell'account. Lo apprende l'AGI da fonti del gruppo. Sapete cosa fargli , è il messaggio che si legge. Ieri sera, sullo stesso gruppo, erano stati co ...