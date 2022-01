Manzo: “Amazon pronta ad investire. Bezos prende il Napoli? Chissà” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Amedeo Manzo parla della possibile cessione del Napoli a Jeff Bezos fondatore di Amazon, la società ha interessi nel capoluogo campano. “Ho verificato stamattina la quotazione per acquistare il Napoli ma non è nei miei parametri (ride, ndr). Abbiamo già ricevuto a Napoli la visita del braccio destro di Bezos per una serie di iniziative, soprattutto per il mondo aerospaziale. Hanno visto in Napoli una serie di opportunità di carattere imprenditoriale, tra start-up e industria aerospaziale. Li ho accolti, siamo stati insieme e abbiamo verificato che in Campania ci sono tante opportunità e potrebbero trovare interesse a collaborare con noi. Amazon sta valutando la possibilità di accompagnare in vari progetti aerospaziali e stiamo facendo ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Amedeoparla della possibile cessione dela Jefffondatore di, la società ha interessi nel capoluogo campano. “Ho verificato stamattina la quotazione per acquistare ilma non è nei miei parametri (ride, ndr). Abbiamo già ricevuto ala visita del braccio destro diper una serie di iniziative, soprattutto per il mondo aerospaziale. Hanno visto inuna serie di opportunità di carattere imprenditoriale, tra start-up e industria aerospaziale. Li ho accolti, siamo stati insieme e abbiamo verificato che in Campania ci sono tante opportunità e potrebbero trovare interesse a collaborare con noi.sta valutando la possibilità di accompagnare in vari progetti aerospaziali e stiamo facendo ...

