Lulù Selassié e Manuel sempre più uniti | “Ci amiamo e ci sposeremo”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ieri sera per il compleanno di Katia Ricciarelli i vipponi hanno messo in scena diverse opere teatrali, tra cui Romeo e Giulietta e la Norma di Bellini. Alle rappresentazioni hanno partecipato quasi tutti, ma non. La principessa infatti si è infastidita perché a lui eBortuzzo sono stati assegnati i ruoli di figlia e padre e non quelli degli innamorati (andati a Sophie e Alessandro). La giovane è andata in crisi ed ha confidato al compagno che Jessica le ha riferito che qualcuno avrebbe pensato di non far fare Romeo a, perché essendo sulla sedia a rotelle non sarebbe stato credibile. Per fortuna questa frase non è mai stata detta da nessun concorrente ed è stato soltanto un malinteso tra Jessica e. Cioè Jessica ha confidato a Lulú che lei e ...