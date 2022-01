Incendio in un'abitazione del Vercellese: un morto carbonizzato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) commenta Una persona è morta carbonizzata nell'Incendio della sua abitazione a Borgosesia, nel Vercellese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i carabinieri e la polizia locale. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 gennaio 2022) commenta Una persona è morta carbonizzata nell'della suaa Borgosesia, nel. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i carabinieri e la polizia locale. Il ...

