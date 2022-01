GF Vip, Alex Belli pronto a querelare una concorrente (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Alex Belli non ha digerito quel “malato di mente” detto da Nathaly Caldonazzo nel fare riferimento a lui, né la diagnosi psichiatrica di “narcisismo patologico” attribuitagli dalla stessa show-girl. Così, in diretta a “Casa Chi”, ha fatto sapere che se il Grande Fratello Vip 6 non prenderà provvedimenti ammonendo la Caldonazzo, che nel frattempo continua a parlare di narcisismo, sarà lui stesso a farsi valere querelandola. “Io sono un galantuomo ed in diretta ho cercato di spiegare a Nathaly Caldonazzo il mio pensiero, ma ho visto che nella notte lei ha rincarato la dose nei miei confronti” ha dichiarato. E ancora: “Ho già pronto un fascicolo di diffide che tengo pronto perché non devo permettere a nessuno di attribuirmi queste patologie: siamo nel campo dell’intrattenimento e questa cosa non va bene. Queste patologie ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 19 gennaio 2022)non ha digerito quel “malato di mente” detto da Nathaly Caldonazzo nel fare riferimento a lui, né la diagnosi psichiatrica di “narcisismo patologico” attribuitagli dalla stessa show-girl. Così, in diretta a “Casa Chi”, ha fatto sapere che se il Grande Fratello Vip 6 non prenderà provvedimenti ammonendo la Caldonazzo, che nel frattempo continua a parlare di narcisismo, sarà lui stesso a farsi valere querelandola. “Io sono un galantuomo ed in diretta ho cercato di spiegare a Nathaly Caldonazzo il mio pensiero, ma ho visto che nella notte lei ha rincarato la dose nei miei confronti” ha dichiarato. E ancora: “Ho giàun fascicolo di diffide che tengoperché non devo permettere a nessuno di attribuirmi queste patologie: siamo nel campo dell’intrattenimento e questa cosa non va bene. Queste patologie ...

