Fabio Cannavaro | «Osimhen l’assenza più penalizzante Insigne? Da capitano a capitano | in bocca al lupo»

Le sorti del "suo" Napoli, la trattativa naufragata per allenare la Polonia, la scelta di vita di Lorenzo Insigne che andrà a giocare in Canada. Questi gli argomenti dell'intervento dell'ex capitano della Nazionale Fabio Cannavaro nel corso del programma Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Sul percorso degli azzurri. Spalletti sta recuperando molti giocatori. Tra infortuni, Covid e squalifiche erano mancati davvero in troppi. Il Napoli con la squadra al completo se la gioca con chiunque. Ora il calendario mette gli azzurri di fronte a squadre che sono certamente più alla portata. Le sconfitte con Empoli e Spezia, però, insegnano che le gare vanno giocate. Quindi, attenzione. I partenopei non devono fare calcoli e guardare a sé, poi se gli altri fanno passi falsi, certo, bisogna ...

