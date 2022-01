Covid: salgono i ricoveri ordinari. Tasso di positività al 15,4%. I DATI (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Aumenta il numero dei pazienti nei reparti ordinari (19.448, +220), scende leggermente quello delle persone in rianimazione (1.715, -2). Stabile la percentuale di positivi sui tamponi fatti. Il bollettino del 18 gennaio segnala 228.179 nuovi casi rilevati su 1.481.349 test giornalieri Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Aumenta il numero dei pazienti nei reparti(19.448, +220), scende leggermente quello delle persone in rianimazione (1.715, -2). Stabile la percentuale di positivi sui tamponi fatti. Il bollettino del 18 gennaio segnala 228.179 nuovi casi rilevati su 1.481.349 test giornalieri

Advertising

Nebrodinotizie : Era ricoverato al Policlinico di Messina. Intanto a Mistretta ci sarebbero discrepanze sui dati dei positivi - Winches73529523 : ????STRAGE AUSTRALIANA ??Nel Paese più restrittivo al ?? Mondo i morti salgono a dismisura ?? 'Covid-19 I decessi sono… - nessunosaamarmi : RT @ashcoltami: 23 anni se faccio due gradini mi salgono i battiti a 150 e inizio a stare male e i no vax si vogliono far tossire in faccia… - sarkasticlana : RT @ashcoltami: 23 anni se faccio due gradini mi salgono i battiti a 150 e inizio a stare male e i no vax si vogliono far tossire in faccia… - statodelsud : Covid: salgono i ricoveri ordinari. Tasso di positività al 15,4%. I DATI -