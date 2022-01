Congo | arrestati i presunti assassini di Attanasio

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La polizialese avrebbe arrestato idell'ambasciatore italiano Luca, ucciso in un'imboscata il 22 febbraio 2021 assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Congo arrestati

La polizia congolese avrebbe arrestato i presunti assassini dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso in un'imboscata il 22 febbraio 2021 assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'......la prima svolta nelle indagini per l'omicidio avvenuto nella Repubblica democratica deldell'... Gli altrifanno parte invece di due gruppi, chiamati Bahari e Balume, ritenuti ...La polizia congolese avrebbe arrestato i presunti assassini dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso in un'imboscata il 22 febbraio ...La polizia congolese avrebbe arrestato i presunti assassini dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso nel febbraio 2011. Lo riporta su Twitter Justin ...