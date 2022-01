Calcio: CR7 via dal Manchester United se non arriva pass Champions (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ronaldo sarebbe preoccupato dall'andamento della squadra e medita sul futuro LONDRA (INGHILTERRA) - Nei giorni scorsi è stato chiaro, è tornato per vincere, non per lottare per "il quinto, sesto o ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ronaldo sarebbe preoccupato dall'andamento della squadra e medita sul futuro LONDRA (INGHILTERRA) - Nei giorni scorsi è stato chiaro, è tornato per vincere, non per lottare per "il quinto, sesto o ...

