Barcellona, operazione al piede per un difensore: salterà il Napoli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Manca meno di un mese al big match Barcellona-Napoli. Le due squadre si sfideranno al Camp Nou il 17 febbraio e il 24 al Maradona per conquistare un posto agli ottavi di finale di Europa League. Gli spagnoli stanno recuperando diversi giocatori dai rispettivi infortuni e hanno potuto tesserare anche il nuovo acquisto Ferran Torres. Ma ci sarà un'assenza per il doppio confronto con gli azzurri. Samuel Umtiti Nel corso dell'allenamento, il difensore francese Samuel Umtiti ha subito un brutto infortunio: frattura del quinto metatarso del piede destro. Il calciatore è stato operato ieri e starà fermo per circa tre mesi: sicura la sua assenza per le due sfide con il Napoli. Un ennesimo infortunio che lo costringe a saltare quasi tutta la stagione. Quest'anno tra Coronavirus (beccato ben due volte ...

