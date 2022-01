“Avrei dovuto prenderti a schiaffi”: continua la faida tra Britney e Jamie Lynn Spears (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La guerra fra Britney Spears e Jamie Lynn Spears è un capitolo che sembra non trovare fine. Fra le due sorelle l’aria di tempesta non accenna a diminuire, soprattutto in seguito alle numerose dichiarazioni pubbliche in cui entrambe hanno cercato di mettersi in cattiva luce a vicenda. La popstar aveva già raccontato in diverse interviste di voler interrompere i rapporti con la propria famiglia. Una scelta arrivata dopo anni difficili e un’infanzia vissuta con un padre alcolista, una madre indifferente e violenta e una sorella che, a suo parere, è arrivata al successo soltanto grazie a lei. Di recente, la sorella minore Jamie Lynn Spears, protagonista della serie tv Zoey 101, ha pubblicato un libro intitolato Things I Should Have Said (Cose che ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La guerra fraè un capitolo che sembra non trovare fine. Fra le due sorelle l’aria di tempesta non accenna a diminuire, soprattutto in seguito alle numerose dichiarazioni pubbliche in cui entrambe hanno cercato di mettersi in cattiva luce a vicenda. La popstar aveva già raccontato in diverse interviste di voler interrompere i rapporti con la propria famiglia. Una scelta arrivata dopo anni difficili e un’infanzia vissuta con un padre alcolista, una madre indifferente e violenta e una sorella che, a suo parere, è arrivata al successo soltanto grazie a lei. Di recente, la sorella minore, protagonista della serie tv Zoey 101, ha pubblicato un libro intitolato Things I Should Have Said (Cose che ...

Advertising

CacciaDominioni : RT @bolli_donatella: @SilvestriMd Se non avessi avuto il GP da vaccino, per viaggiare avrei dovuto fare il tampone,avrei saputo di essere p… - cbergy69 : RT @bolli_donatella: @SilvestriMd Se non avessi avuto il GP da vaccino, per viaggiare avrei dovuto fare il tampone,avrei saputo di essere p… - CCarloc : RT @bolli_donatella: @SilvestriMd Se non avessi avuto il GP da vaccino, per viaggiare avrei dovuto fare il tampone,avrei saputo di essere p… - RomanoBenedetti : RT @bolli_donatella: @SilvestriMd Se non avessi avuto il GP da vaccino, per viaggiare avrei dovuto fare il tampone,avrei saputo di essere p… - nyu_hak : riuscirò a preparare un esame di diritto di cui non capisco un cazzo in due settimane ? assolutamente no avrei dovuto svegliarmi prima ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Avrei dovuto Chi l'ha visto, Federica Sciarelli si scusa: 'Ho rimandato la puntata perché avevo il Covid' ' Vi assicuro che ne avrei fatto volentieri a meno. Però sono tornata. Sono cose che capitano ai ... Oltre a Federica Sciarelli sono in molti i volti televisivi che hanno dovuto mettere in stand - by i ...

Bufera su Trevisani, tutte le accuse al telecronista di Inter - Empoli - Top News ... 'Il vero problema per Trevisani non era la sconfitta dell'Inter (che per vincere ha dovuto far ... 'Non pensavo che l'avrei mai detto ma rimpiango la Coppa Italia sulla Rai. Una faziosità imbarazzante, ...

Filippo Tortu ospite a "Calciomercato - L'Originale". IL VIDEO Sky Sport ' Vi assicuro che nefatto volentieri a meno. Però sono tornata. Sono cose che capitano ai ... Oltre a Federica Sciarelli sono in molti i volti televisivi che hannomettere in stand - by i ...... 'Il vero problema per Trevisani non era la sconfitta dell'Inter (che per vincere hafar ... 'Non pensavo che l'mai detto ma rimpiango la Coppa Italia sulla Rai. Una faziosità imbarazzante, ...