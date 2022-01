Vanessa Bruno, influencer morta sul divano di un amico: aveva 23 anni. E’ mistero (Di martedì 18 gennaio 2022) Vanessa Bruno, 23 anni, è stata trovata morta a Vicenza, sul divano di casa di amico che le dava ospitalità. La Procura vicentina ha aperto un’inchiesta sull’improvviso decesso della giovane italo-brasiliana, cresciuta ad Alvignano (Caserta), ma residente nel capoluogo berico. La ragazza, di professione influencer, si era recata, assieme ad un amico nell’abitazione di un uomo in cerca di ospitalità. Lì si a casa si è poi fermata a dormire su un divano dove è stata trovata morta dal proprietario dell’abitazione. Questi ha dato l’allarme solo diverse ore dopo, nel primo pomeriggio del giorno successivo, in quanto pensava che la 23enne stesse ancora dormendo. Vanessa Bruno, ... Leggi su blog.libero (Di martedì 18 gennaio 2022), 23, è stata trovataa Vicenza, suldi casa diche le dava ospitalità. La Procura vicentina ha aperto un’inchiesta sull’improvviso decesso della giovane italo-brasiliana, cresciuta ad Alvignano (Caserta), ma residente nel capoluogo berico. La ragazza, di professione, si era recata, assieme ad unnell’abitazione di un uomo in cerca di ospitalità. Lì si a casa si è poi fermata a dormire su undove è stata trovatadal proprietario dell’abitazione. Questi ha dato l’allarme solo diverse ore dopo, nel primo pomeriggio del giorno successivo, in quanto pensava che la 23enne stesse ancora dormendo., ...

