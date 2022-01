Un robot senza parti elettroniche: nasce il robot alga (Di martedì 18 gennaio 2022) È possibile creare un robot senza parti elettroniche? Pare di sì. Bisogna utilizzare un’alga particolare e un involucro di plastica… Ci sono riusciti dei ricercatori inglesi. Un robot fatto con un alga – curiosauro.it Il robot fatto di alghe che potrebbe tornare utile su pianeti lontani Lo speciale robot senza parti elettroniche si fonda su un marimo, ovvero su una palla di alghe trattenute da un involucro di plastica atta a frenare possibili interferenze elettromagnetiche. Il progetto è strambo solo all’apparenza. Tutto parte da un’intuizione geniale di Neil Philips, ricercatore all’Università ... Leggi su curiosauro (Di martedì 18 gennaio 2022) È possibile creare un? Pare di sì. Bisogna utilizzare un’colare e un involucro di plastica… Ci sono riusciti dei ricercatori inglesi. Unfatto con un– curiosauro.it Ilfatto di alghe che potrebbe tornare utile su pianeti lontani Lo specialesi fonda su un marimo, ovvero su una palla di alghe trattenute da un involucro di plastica atta a frenare possibili interferenze elettromagnetiche. Il progetto è strambo solo all’apparenza. Tutto parte da un’intuizione geniale di Neil Philips, ricercatore all’Università ...

Advertising

carme217980 : @alessio78654850 Sembrano tutti dei robot senza logica. Non si stanno accorgendo di nulla - tramaun : @il_Sole_Nero @CucchiRiccardo senza dubbio. non ci sarà mai fine a questa cosa, anche se ci fossero i robot arbitro… - MariaLauScifus : @Andersinho_ITA Come un giocatore può sbagliare un intervento/rigore o qualsiasi altra cosa, anche un arbitro può s… - DelgeIl : @King1Brutal Mi è venuto in mente l'immagine dei transformer scarpa della nike. Sei lì che corri felice e ti ritrov… - __Outsider___ : @ildeltadivenere @Alberto80527922 O quando scrivi il prezzo in risposta a millemila commenti ma continuano a scrive… -