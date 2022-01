Ucraina in bilico Tra Usa e Russia | ci sarà un giudice a Berlino?

(Di martedì 18 gennaio 2022) Mosca aspetta una risposta da Washington sulle “garanzie di sicurezza” chieste all’Occidente prima di continuare i colloqui sull’. È una conferenza stampa con l’omologa tedesca Annalena Baerbock a offrire l’occasione a Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo, per fare il punto a una settimana dai colloqui che hanno viste impegnate le diplomazie occidentali e russa su più tavoli. Prima di arrivare a Mosca, Baerbock era a Kiev. E la sua visita nella capitaleha coinciso con quella di una delegazione di alto livello del Congresso degli Stati Uniti e con l’accordo della Nato su un accordo per rafforzare il suo supporto cibernetico all’dopo l’offensiva – con i sospetti ricaduti immediatamente sulla– della scorsa settimana. Nonostante le parole rassicuranti all’, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina bilico

