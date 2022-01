Tottenham, Conte chiede rinforzi: «Abbiamo bisogno di allungare la rosa» – VIDEO (Di martedì 18 gennaio 2022) Antonio Conte batte cassa e chiede esplicitamente rinforzi per il suo Tottenham: toccherà a Fabio Paratici dare risposte al tecnico Antonio Conte manda un messaggio esplicito alla dirigenza del Tottenham, affinché sul calciomercato ci siano sviluppi già a gennaio. LE PAROLE – «A gennaio il mercato è sempre molto difficile, è più semplice farlo a inizio stagione e arrivare a giocatori più importanti. Ma comunque se ci fosse un’opportunità, anche non la migliore, Abbiamo bisogno di fare qualcosa. Nelle condizioni in cui siamo dobbiamo provare ad allungare la rosa perché al momento non è molto ampia.» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Antoniobatte cassa eesplicitamenteper il suo: toccherà a Fabio Paratici dare risposte al tecnico Antoniomanda un messaggio esplicito alla dirigenza del, affinché sul calciomercato ci siano sviluppi già a gennaio. LE PAROLE – «A gennaio il mercato è sempre molto difficile, è più semplice farlo a inizio stagione e arrivare a giocatori più importanti. Ma comunque se ci fosse un’opportunità, anche non la migliore,di fare qualcosa. Nelle condizioni in cui siamo dobbiamo provare adlaperché al momento non è molto ampia.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

