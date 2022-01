Salernitana, Sabatini al lavoro: quattro nomi sul taccuino del Ds (Di martedì 18 gennaio 2022) Il mercato della Salernitana potrebbe entrare nel vivo in questi giorni: Sabatini è al lavoro, ecco i quattro nomi sul taccuino Il mercato della Salernitana potrebbe entrare nel vivo in questi giorni. E’ arrivato Sabatini e i nomi sul taccuino del Ds sono diversi. Per la porta è vicino l’arrivo di Sepe dal Parma. Per gli altri reparti si valutano diverse opzioni: per la difesa Fazio e Caceres, entrambi in uscita dalle rispettive squadre. In mezzo al campo piacciono i profili di Verre e Esposito. A riportarlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Il mercato dellapotrebbe entrare nel vivo in questi giorni:è al, ecco isulIl mercato dellapotrebbe entrare nel vivo in questi giorni. E’ arrivatoe isuldel Ds sono diversi. Per la porta è vicino l’arrivo di Sepe dal Parma. Per gli altri reparti si valutano diverse opzioni: per la difesa Fazio e Caceres, entrambi in uscita dalle rispettive squadre. In mezzo al campo piacciono i profili di Verre e Esposito. A riportarlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TuttoSalerno : Salernitana, ecco chi è lo scopritore di talenti Walter Sabatini - sportli26181512 : Roma, Sabatini vuole Fazio alla Salernitana: lui fa il turista in Toscana: Prima Volterra, poi Firenze: il difensor… - TuttoSalerno : Sabatini chiude a De Rossi alla Salernitana: 'Come un figlio ma non è abilitato per allenare' - Tristan_rot : @Moussolinho Sabatini: Capacità di trovare talenti: ottimo, quasi eccezionale; Capacità di gestire un bilancio soci… - TuttoSalerno : Salernitana, il ds Sabatini pronto a qualche colpo dall'estero? -