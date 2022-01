Quirinale | “positivi non votano” | il compagno Fico a gamba tesa Ma i costituzionalisti lo sconfessano

(Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen – “Inon possono votare“: il presidente della Camera Robertoentra anella partita per ile scoppia la polemica. Intanto idicono che i grandi elettori devono poter votare per il prossimo presidente della Repubblica a prescindere dal Covid. Ma ildice che “a norma di legge non si può” e che è in corso un’istruttoria per venirne a capo. Lo scontro è ovviamente politico: il centrodestra chiede che votino anche i. Il centrosinistra, che parte svantaggiato perché ha meno grandi elettori, invece la butta sulla salute, tanto per cambiare.: “A norma di legge,nonper il ...

Il Capitano: il nome entro lunedì. L'obiettivo è evitare che il Cav pensi di ritirarsi per poi dare lui le carte. Positivi al Covid non possono votare. Per no vax basta tampone. Enrico Letta: "Guardare oltre l'apparenza, serve coraggio". Gli ex M5s indicano Paolo Maddalena. Lui: "Torniamo alla Lira". A nostro avviso c'è una complessità e non ci sono le condizioni perchè i positivi possano garantire il voto in sicurezza. Lo ha detto Debora Serracchiani a Rainews24 parlando di Quirinale. Il sottosegretario alla Salute Sileri ha detto che il bollettino Covid non dovrebbe cambiare: "È come vanno presentati i dati che fa la differenza". I Capigruppo della Camera hanno deciso l'istruttoria. Ma per chi arriva a Roma da Sardegna e Sicilia le cose sono ancora più complicate.