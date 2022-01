Nella mente di un No Vax

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 18 gennaio 2022) Le parole sono le cose e da momento in cui abbiamo coniato la parola per definire chi non sceglie di non vaccinarsi, abbiamo fondato il movimento “No Vax”. Ognuno di noi tende a identificarsi in un apparato di credenze. La credenza antivaccinazione Covid è diventata oggetto comune, nel preciso istante in cui le è stato fornito un nome. Resta, sociologia a parte, il tema del contenuto. Per chi ha scelto di vaccinarsi (quasi 9 italiani su 10) il significato del termine “no vax” è “colui che sceglie di non vaccinarsi”. Ma i circa 2 milioni di italiani che ancora non si sono vaccinati non sono tutti uguali. Sotto l’etichetta “no vax” stanno coloro che negano la malattia, coloro che negano l’efficacia del vaccino, coloro che affermano la pericolosità del vaccino, coloro che sono convinti che il covid sia un complotto, coloro che hanno paura del vaccino, coloro che non possono essere ...