Juve-Samp | Dybala in gol dopo le polemiche | la reazione dei tifosi

dopo il polverone alzato dall'esultanza polemica di Dybala per il gol segnato all'Udinese nell'ultimo turno di campionato, l'argentino ha lasciato il segno anche nel match di Coppa Italia contro la Sampdoria. Suo, infatti, il gol del 3-1 dei bianconeri, che ha permesso ad Allegri di vivere con meno apprensione gli ultimi 20 minuti di partita. LA JOYA FA 111 Quella messa a segno oggi è la rete numero 111 con la maglia della Juventus per l'attaccante argentino, che oggi ha esultato tra gli applausi dei 5000 tifosi presenti all'Allianz Stadium. Dybala, Juventus, Coppa ItaliaNon si è fatta quindi attendere la reazione dei sostenitori del club dopo le polemiche sul rinnovo di Dybala, a cui hanno ...

