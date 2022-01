Jessica e Barù fanno impazzire i fan | un piccolo gesto alle 5 di mattina non passa inosservato

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 18 gennaio 2022) Non è stata una puntata semplice perSelassié quella di ieri, lunedì 17 gennaio 2022 del Grande Fratello Vip 6. La principessa etiope è finita in nomination ed è rimasta male per le parole proferite dalla madre di Sophie Codegoni: “ti parlasp, non è una vera amica”, ha detto all’ex tronista di Uomini e Donne e la princess, dopo aver versato lacrime nel corso diretta, si è chiusa in camera con Giacomo Urtis. Lo sfogo diSelassié si è così sfogata con il compagno d’avventura: “Mi hanno fattore da st…a. Sono una persona con dei valori e sinceramente ci rimango male. La frase sulla dignità e l’orgoglio lo penso, ma non per Sophie, ma in generale: non possono lasciarsi ed infamarsi e poi fare Mimì e Cocò. Sua madre mi ha ...