(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Continua la disperata ricerca di Nahitanper una nuova destinazione: nelle ultime oreilsta facendo un pensierino Il destino ditiene davvero in apprensione da mesi, orailsarebbe sulle tracce dell’uruguaiano. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club partenopeo starebbe riflettendo sulla possibilità di inserire il giocatore del Cagliari nel proprio organico dopo che già la scorsa estate c’era stato un abboccamento. Sul calciatore è sempre forteil pressing del Torino di Juric. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Intrigo #Nandez: anche il #Napoli ci sta pensando - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Nuove e vecchie pretendenti su Nahitan #Nandez. Dopo l'affondo del #Torino, l'#Inter rimane alla fines… -

Ultime Notizie dalla rete : Intrigo Nandez

Calcio News 24

... nelle ultime ore anche il Napoli sta facendo un pensierino Il destino ditiene davvero in apprensione da mesi, ora anche il Napoli sarebbe sulle tracce dell'uruguaiano. Secondo quanto ...... nelle ultime ore anche il Napoli sta facendo un pensierino Il destino ditiene davvero in apprensione da mesi, ora anche il Napoli sarebbe sulle tracce dell'uruguaiano. Secondo quanto ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Continua la disperata ricerca di Nahitan Nandez per una nuova destinazione: nelle ultime ore anche il Napoli sta facendo un pensierino Il destino di Nan ...