Advertising

velenoallamela : RT @macitynet: Iliad, la rivoluzione della fibra e del fisso arriva il 25 gennaio - velenoallamela : RT @FibraClick: ?? L'evento di presentazione di #Iliad #fibra sarà martedì 25 gennaio alle 09:30, si potrà seguire anche in streaming - giannifioreGF : #iliad #fibra, è ufficiale: la rivoluzione arriva sul fisso - infoitscienza : Fibra Iliad, abbiamo la data: il lancio è il 25 gennaio! - infoitscienza : Iliad Fibra, svelata la data ufficiale del lancio: 25 gennaio 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : iliad fibra

...principale sarà con ogni probabilità proprio il nuovo (o i nuovi) abbonamenti per laa casa . ... E in un'intervista al Sole 24 Ore di pochi giorni fa l'amministratore delegato diItalia ...L'ad Levi ne parla con La Stampa. E annuncia per l'operatore francese il traguardo del miliardo in fatturatoentra nel fisso e il 25 gennaio e lancerà con un evento la sua offerta per la. Dopo i rumors sulla nuova proposta nel nostro paese dell'operatore transalpino arriva l'annuncio ufficiale. A ...Iliad è pronta per la fibra anche in Italia. L'evento mediatico che riguarda l'annuncio è stato ufficialmente fissato per il prossimo 25 gennaio e dunque l'arrivo sul mercato anche sul fisso è veramen ...Quanto costa passare a Iliad? Scopri la spesa necessaria per attivare le offerte dell'operatore low cost per i clienti di altri gestori che vogliono cambiare Iliad è tra gli operatori di telefonia mob ...