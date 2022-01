GF Vip, la principessa scoppia in una crisi: arriva proprio lui a consolarla (Di martedì 18 gennaio 2022) Una delle sorelle Selassié al GF Vip non è riuscita a trattenere le lacrime dopo essersi lasciata travolgere da una crisi, a consolarla ci ha pensato lui È andata in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 18 gennaio 2022) Una delle sorelle Selassié al GF Vip non è riuscita a trattenere le lacrime dopo essersi lasciata travolgere da una, aci ha pensato lui È andata in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

disturbarsi : io m sento 1 vip a vedere miei slang usati da anche solo 2 xsone k nn so m seguono io davero m sento elogiata onora… - ParliamoDiNews : GF Vip 6: Mentre Jessica Selassié e Barù si stanno avvicinando, Alessandro Basciano lancia veleno sulla principessa… - lorisz841 : RT @VicolodelleNews: #GFVip 6: Mentre #Jessica e #Barù si stanno avvicinando, #Alessandro lancia veleno sulla principessa! Per leggere clic… - VicolodelleNews : #GFVip 6: Mentre #Jessica e #Barù si stanno avvicinando, #Alessandro lancia veleno sulla principessa! Per leggere c… - infoitcultura : GF Vip, Jessica e Soleil hanno fatto pace? La principessa fa una confessione -