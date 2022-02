Formula 1 - Calendario presentazioni 2022

(Di martedì 18 gennaio 2022) Sta per arrivare il periodo dell'anno in cui sale l'attesa per scoprire le nuove vetture di1 che prenderanno parte al prossimo campionato. Ilè un anno ancor più importante, alla luce della rivoluzione tecnica che porterà alla creazione di monoposto molto diverse da quelle a cui siamo stati abituati finora. Febbraio mese clou. Tutti i team concentreranno lepoco prima della prima sessione di test collettivi. L'Aston Martin è stata la prima squadra a ufficializzare la data dell'unveiling, che si terrà giovedì 10 febbraio. Il giorno dopo, invece, toccherà alla McLaren. La Scuderia Ferrari toglierà i veli alla nuova vettura giovedì 17 febbraio, mentre alla Mercedes hanno scelto il 18 febbraio per mostrare la nuova W13.F.1Haas - ...

VEDI ANCHE GP Australia, non ci sarà un "caso Djokovic" in F1: a Melbourne solo i vaccinati. Formula 1: il calendario delle presentazioni delle monoposto 2022. Formula 1 2022: date, orari tv. La stagione 2022 di Formula 1 si avvicina a grandi passi, e con lei l'inizio di una nuova era, che vede il ritorno delle monoposto a effetto suolo, anche se in chiave molto differente dal passato.