Dybala segna ed esulta | la Juve asfalta la Samp e vola ai quarti

Advertising

GiovaAlbanese : #Dybala va a prendere il pallone, si dirige da #Morata e glielo consegna, abbracciandolo. Lo spagnolo segna dal dis… - GoalItalia : Dybala segna e stavolta ESULTA ?????? La Juve batte 4-1 la Samp e vola ai quarti di Coppa Italia ?????? #JuveSamp - EnricoTurcato : Paulo #Dybala entra, segna, esulta osannato dal pubblico, lascia il rigore a Morata per farlo sbloccare. Pace fatt… - LucaForlini : RT @FraaaGG: Paulo Dybala segna, esulta e incita tutto lo stadio. Perché questa maglia è sua, questa è casa sua. E nessuno può metterlo… - cuoredialiante : RT @GiovaAlbanese: #Dybala va a prendere il pallone, si dirige da #Morata e glielo consegna, abbracciandolo. Lo spagnolo segna dal dischett… -

Ultime Notizie dalla rete : Dybala segna

Poi ci pensa, al minuto 67', a siglare il 3 - 1, e Morata a realizzare dal dischetto il definitivo 4 - 1. La Juve avanza ai quarti di finale della competizione, e domani saprà se il prossimo ...Esterno di controbalzo di Conti che batte Perin! 16' Entrano Chiellini e, fuori Danilo e ... assist di Cuadrado eanche Morata! Vecchia Signora già al raddoppio, ma l'azione è da rivedere ...La Juventus stende la Sampdoria negli ottavi di finale di Coppa Italia e aspetta la vincente di Sassuolo-Cagliari. Un poker che non ammette replice, partita dominata."Dybala resta a Torino": cantano così i cinquemila tifosi della Juventus presenti allo Stadium per la sfida di coppa Italia contro la Sampdoria all'ingresso in campo dell'argentino durante la ripresa.