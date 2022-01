Coppa Italia, la cronaca di Lazio-Udinese 1-0 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tutto pronto per Lazio-Udinese, gara degli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Si gioca alle ore 17:30 allo stadio Olimpico. Manca sempre meno al fischio di inizio di Lazio-Udinese, gara degli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Allo stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri ospitano i friulani di Cioffi. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 gennaio 2022) Tutto pronto per, gara degli ottavi di finale di2021/2022. Si gioca alle ore 17:30 allo stadio Olimpico. Manca sempre meno al fischio di inizio di, gara degli ottavi di finale di2021/2022. Allo stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri ospitano i friulani di Cioffi. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AntoVitiello : Per il ritorno in Italia dei giocatori in Coppa d'Africa non è previsto un periodo di quarantena ma un monitoraggio… - romeoagresti : Reminder: #Allegri, #Kean e #DeLigt sono squalificati per la Coppa Italia ?????? #?? #JuveSamp ?? @GoalItalia ?? - romeoagresti : #DeLigt squalificato perché, in occasione della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, era diffidato (e ha preso il giallo). - DiavoloFR : ??Ce sera Milan - Lazio en quart de finale de la Coppa Italia ! #MilanLazio #CoppaItalia - PianetaMilan : #CoppaItalia, #LazioUdinese 1-0: biancocelesti ai Quarti contro il #Milan #ACMilan #SempreMilan -