Australian Open 2022 | seconda giornata | Sinner ok | riecco Kyrgios | Sabalenka e Raducanu

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ladegliè in archivio, tra momenti esaltanti e alcune delusioni per gli appassionati italiani. Ben 6 azzurri in campo sul cemento indoor di Melbourne, sebbene soltanto uno abbia raggiunto il secondo turno del noto e prestigioso Slamo. Buone notizie, seppur dopo una sconfitta, per Stefano Travaglia, il quale ha ceduto il passo a Roberto Bautista Agut per 7-6(2), 6-4, 5-7, 6-1; grinta e voglia di riscatto hanno caratterizzato la prestazione dell’ascolano, dopo la deludente stagione 2021. Ottima resa da fondocampo dell’azzurro e la sensazione che questo possa essere l’anno della ripartenza; resa rilevante contro un ottimo giocatore, evidentemente favorito alla vigilia per qualità generali e rendimento recente: buone nuove da ...

E' storia recente l'esclusione di Novak Djokovic dagli, ma anche in Francia sta per entrare in vigore il Super Green Pass, valevole per gli atleti professionisti che vogliono competire sul suolo francese. Il serbo rischia anche in ottica ... Sta per entrare in vigore in Francia il Super Green Pass e non verranno fatte eccezioni neppure per gli atleti. In ottica Tour, gli atleti professionisti che vorranno competire in Francia dovranno ess ...