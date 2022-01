“Anche negozi e tabacchi”. Green Pass, dove è obbligatorio dal 1° febbraio. E dove si potrà entrare senza (Di martedì 18 gennaio 2022) negozi in cui per accedere non c’è obbligo di Green Pass di base o rafforzato (Super Green Pass). È quasi pronta la lista delle attività e degli esercizi commerciali in cui dal 1° febbraio si potrà entrare senza Green Pass. L’accordo è stato raggiunto dopo un lungo confronto tra i ministeri della Pubblica amministrazione, dello Sviluppo Economico, della Giustizia e della Salute. Dal 10 gennaio è già in vigore una specie di lockdown per le persone non vaccinate, che senza Green Pass Rafforzato (o Super Green Pass) non possono accedere in luoghi come bar, ristoranti, cinema, teatri, sale da concerto, né frequentare ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 gennaio 2022)in cui per accedere non c’è obbligo didi base o rafforzato (Super). È quasi pronta la lista delle attività e degli esercizi commerciali in cui dal 1°si. L’accordo è stato raggiunto dopo un lungo confronto tra i ministeri della Pubblica amministrazione, dello Sviluppo Economico, della Giustizia e della Salute. Dal 10 gennaio è già in vigore una specie di lockdown per le persone non vaccinate, cheRafforzato (o Super) non possono accedere in luoghi come bar, ristoranti, cinema, teatri, sale da concerto, né frequentare ...

