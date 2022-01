UFFICIALE – Satriano lascia l’Inter e va al Brest | il comunicato

(Di lunedì 17 gennaio 2022)cedealSi è momentaneamente conclusa l’esperienza con la maglia delper Martin. L’attaccante uruguaiano è stato infatti ceduto in prestito fine a fine stagione ai francesi del. A renderlo noto è lo stesso club nerazzurro attraverso un, eccolo: “FC Internazionale Milano comunica il trasferimento di Martínal, squadra che milita nella Ligue1. L’attaccante uruguaiano classe 2001, che in questa stagione ha collezionato 4 presenze in Serie A, si trasferisce a titolo temporaneo nel club francese fino al 30 giugno 2022”.(fonte: inter.it) L'articolo proviene da intermagazine.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo E' fatta per il prestito di Martin, che passa così dall'Inter al Brest: manca solo l'annunciodel club Martinsaluta l'Inter. Il giovane attaccante uruguaiano non ha trovato spazio con Simone Inzaghi e si trasferirà in prestito al Brest fino al termine della stagione.